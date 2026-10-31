Canadian National Railway Aktie
WKN: 897879 / ISIN: CA1363751027
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31.10.2026 15:36:34
Canadian National Railway: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, Canadian National Railway (NYSE:CNI) announced that adjusted diluted earnings per share grew 18% year over year. The railway operator is turning operating efficiency into cash flow growth. Lower capital intensity gives Canadian National Railway room to expand profitability as freight volume rises. Three things management said stand out.
Operational discipline allows the railway to handle higher freight volume without a matching increase in expenses. Improving workforce productivity directly reduces unit costs across the operating network.
A strategic agreement with Union Pacific Railroad extends Canadian National Railway's reach into Mexico. Connecting directly to high-growth manufacturing regions expands the addressable market across cross-border trade routes.
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Aktien in diesem Artikel
|Canadian National Railway Co.
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