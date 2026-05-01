Canadian National Railway: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Canadian National Railway hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,87 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,38 Milliarden CAD – eine Minderung von 0,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,40 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at