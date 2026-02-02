02.02.2026 06:31:29

Canadian National Railway präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Canadian National Railway hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 2,03 CAD. Im letzten Jahr hatte Canadian National Railway einen Gewinn von 1,82 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,36 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,46 Milliarden CAD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,57 CAD, nach 7,01 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 17,30 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,05 Milliarden CAD umgesetzt.

Börse aktuell - Live Ticker

Dow startet leichter -- ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag kaum verändert. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
