|
02.02.2026 06:31:29
Canadian National Railway präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Canadian National Railway hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 2,03 CAD. Im letzten Jahr hatte Canadian National Railway einen Gewinn von 1,82 CAD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,36 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,46 Milliarden CAD ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,57 CAD, nach 7,01 CAD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 17,30 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,05 Milliarden CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow startet leichter -- ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag kaum verändert. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.