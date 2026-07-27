Canadian National Railway präsentierte Quartalsergebnisse

Canadian National Railway präsentierte in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,06 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canadian National Railway 1,87 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Canadian National Railway mit einem Umsatz von insgesamt 4,75 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,27 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 11,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at