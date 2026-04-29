Canadian North Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Canadian North Resources präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Canadian North Resources hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at