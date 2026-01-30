Canadian Pacific Kansas City präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Pacific Kansas City hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Canadian Pacific Kansas City ein EPS von 1,28 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,92 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Canadian Pacific Kansas City einen Umsatz von 3,87 Milliarden CAD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,51 CAD. Im letzten Jahr hatte Canadian Pacific Kansas City einen Gewinn von 3,98 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 15,08 Milliarden CAD gegenüber 14,55 Milliarden CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at