Canadian Pacific Kansas City präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Canadian Pacific Kansas City hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,94 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canadian Pacific Kansas City 0,970 CAD je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 3,70 Milliarden CAD, gegenüber 3,80 Milliarden CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,48 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at