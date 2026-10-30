Canadian Pacific Kansas City: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Canadian Pacific Kansas City hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,66 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,22 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at