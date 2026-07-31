Canadian Pacific Kansas City: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Canadian Pacific Kansas City hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,33 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 4,16 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at