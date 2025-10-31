Canadian Pacific Kansas City zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Pacific Kansas City hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,900 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,66 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canadian Pacific Kansas City 3,55 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at