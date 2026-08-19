KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
|
19.08.2026 06:00:04
Canadian pension giant turns to Blackstone, KKR to seal infrastructure megadeals
CPPIB has started backing private capital groups’ funds rather than only investing in companies directlyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackstone
Analysen zu Blackstone
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Blackstone
|124,05
|2,27%
|KKR & Co Inc.
|94,88
|2,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas höher -- ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigen sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.