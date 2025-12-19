Canadian Premium Sand: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Canadian Premium Sand ließ sich am 17.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canadian Premium Sand die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,040 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canadian Premium Sand -0,050 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at