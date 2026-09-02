Canadian Premium Sand gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Canadian Premium Sand hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at