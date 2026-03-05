|
05.03.2026 06:31:28
Canadian Premium Sand verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Canadian Premium Sand hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canadian Premium Sand ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
