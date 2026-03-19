Canadian Solar Aktie
WKN DE: A0LCUY / ISIN: CA1366351098
19.03.2026 16:26:22
Canadian Solar Stock Drops 27% Over Turning To Loss In Q4
(RTTNews) - Stock of Canadian Solar Inc. (CSIQ) is dropping about 27 percent on Thursday morning trading after the company announced that it turned into a loss of $86 million in the fourth quarter, compared with a profit of $34 million last year.
The company's stock is currently trading at $13.35, down 27.92 percent or $5.17, over the previous close of $18.52 on the Nasdaq. It has traded between $6.57 and $34.59 in the past one year.
Net revenues were $1.2 billion, down 20% from a year ago, mainly due to lower sales of solar modules and battery energy storage systems.
