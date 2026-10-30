Canadian Spirit Resources präsentierte Quartalsergebnisse

Canadian Spirit Resources hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canadian Spirit Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,060 CAD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen CAD – eine Minderung von 83,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,1 Millionen CAD eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Canadian Spirit Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,060 CAD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 90,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,21 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,11 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at