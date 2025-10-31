Canadian Spirit Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Canadian Spirit Resources hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canadian Spirit Resources ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 0,1 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen CAD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 CAD. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Canadian Spirit Resources 0,11 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 60,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 0,28 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at