Canadian Uranium: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Canadian Uranium hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canadian Uranium ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at