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20.04.2026 06:31:29
Canadian Uranium veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Canadian Uranium hat am 17.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,060 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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