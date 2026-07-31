Canadian Utilities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Canadian Utilities hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,40 CAD gegenüber 0,340 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Canadian Utilities 914,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 842,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at