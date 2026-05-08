Canadian Utilities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Canadian Utilities hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,800 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Canadian Utilities mit einem Umsatz von insgesamt 1,08 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,09 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at