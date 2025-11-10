Canadian Utilities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canadian Utilities veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,29 CAD gegenüber -0,030 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 792,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 810,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at