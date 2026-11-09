Canadian Utilities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Canadian Utilities hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CAD je Aktie erzielt worden.

Canadian Utilities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 902,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 792,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at