Canadian Utilities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Canadian Utilities hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 902,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 792,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at