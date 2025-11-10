Canadian Utilities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Canadian Utilities veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canadian Utilities -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Canadian Utilities 792,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 810,0 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at