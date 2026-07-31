Canadian Utilities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canadian Utilities lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,340 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 914,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 842,0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at