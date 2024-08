Canadian Utilities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Canadian Utilities ließ sich am 02.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canadian Utilities die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 CAD, nach 0,320 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,16 Prozent zurück. Hier wurden 860,0 Millionen CAD gegenüber 879,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at