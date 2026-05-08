Canadian Utilities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Utilities ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canadian Utilities die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,75 CAD. Im letzten Jahr hatte Canadian Utilities einen Gewinn von 0,800 CAD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 1,08 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canadian Utilities 1,09 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at