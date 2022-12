Canadian Western Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Western Bank hat am 02.12.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,880 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 279,8 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,62 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,81 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,08 Milliarden CAD gegenüber 1,02 Milliarden CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,61 CAD sowie einem Umsatz in Höhe von 1,08 Milliarden CAD gerechnet.

