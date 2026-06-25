CanAf Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CanAf Group stellte am 23.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde mit 0,01 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im abgelaufenen Quartal hat CanAf Group 5,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,4 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at