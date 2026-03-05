|
05.03.2026 06:31:28
CanAf Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CanAf Group hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,9 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,050 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 27,67 Millionen CAD, gegenüber 32,72 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 15,43 Prozent präsentiert.

