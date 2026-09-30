CanAf Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CanAf Group hat am 28.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at