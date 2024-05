Canal Scientific and Technological informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Canal Scientific and Technological hat am 30.04.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 6,15 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,84 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,680 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 CNY je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 21,38 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 18,43 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,610 CNY und einen Umsatz von 21,53 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at