Canal Scientific and Technological legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Canal Scientific and Technological präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,30 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canal Scientific and Technological 4,03 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at