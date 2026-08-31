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31.08.2026 06:31:29
Canal Scientific and Technological präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Canal Scientific and Technological hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,11 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Canal Scientific and Technological noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 CNY in den Büchern gestanden.
Canal Scientific and Technological hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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