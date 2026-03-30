Canal Scientific and Technological stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Canal Scientific and Technological hat am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Canal Scientific and Technological mit einem Umsatz von insgesamt 6,03 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,66 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 6,55 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,450 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Canal Scientific and Technological ein EPS von 0,460 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 21,55 Milliarden CNY gegenüber 20,84 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at