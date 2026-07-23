CanAlaska Uranium: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CanAlaska Uranium stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 CAD. Im Vorjahr waren -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at