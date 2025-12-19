|
CanAlaska Uranium präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CanAlaska Uranium hat am 17.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CanAlaska Uranium -0,010 CAD je Aktie generiert.
