CanAlaska Uranium präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CanAlaska Uranium hat am 17.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CanAlaska Uranium -0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at