30.01.2026 06:31:29
Canara Bank Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Canara Bank Registered präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,79 INR gegenüber 4,65 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Canara Bank Registered im vergangenen Quartal 330,89 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Canara Bank Registered 374,30 Milliarden INR umsetzen können.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 5,60 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 172,45 Milliarden INR gerechnet.
