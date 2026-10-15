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15.10.2026 06:31:29
Canara Bank Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Canara Bank Registered hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,93 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Canara Bank Registered ein EPS von 5,35 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 409,39 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,14 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4,71 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 164,83 Milliarden INR umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
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