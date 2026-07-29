Canara Bank Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Canara Bank Registered präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,52 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Canara Bank Registered 396,96 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 414,42 Milliarden INR umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,91 INR sowie einem Umsatz von 165,42 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at