Canara Bank Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Canara Bank Registered hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,04 INR gegenüber 5,59 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 365,39 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 402,56 Milliarden INR umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 21,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,34 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,55 Prozent auf 1 530,83 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 522,52 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at