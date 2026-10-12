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12.10.2026 06:31:29
Canara Hsbc Life Insurance Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Canara Hsbc Life Insurance Company hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,72 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,70 Prozent auf 25,60 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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