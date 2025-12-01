Canara Hsbc Life Insurance Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Canara Hsbc Life Insurance Company lud am 28.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 34,79 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 5,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,93 INR beziffert, während im Vorjahr 4,77 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 112,19 Milliarden INR gegenüber 95,64 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

