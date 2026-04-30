Canara Hsbc Life Insurance Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Canara Hsbc Life Insurance Company hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,37 INR. Im letzten Jahr hatte Canara Hsbc Life Insurance Company einen Gewinn von 1,35 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 60,32 Prozent auf 13,81 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Canara Hsbc Life Insurance Company 115,38 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 112,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,30 INR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 111,53 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at