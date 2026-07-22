Canara Hsbc Life Insurance Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Canara Hsbc Life Insurance Company hat am 20.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Canara Hsbc Life Insurance Company ein EPS von 0,990 INR je Aktie vermeldet.

Canara Hsbc Life Insurance Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,59 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at