Canara Robeco Asset Management Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Canara Robeco Asset Management Company präsentierte in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,79 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,06 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,46 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canara Robeco Asset Management Company 1,06 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at