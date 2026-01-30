|
30.01.2026 06:31:29
Canare Electric: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Canare Electric hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,21 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Canare Electric ein EPS von 32,75 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,31 Milliarden JPY – eine Minderung von 3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,43 Milliarden JPY eingefahren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 175,74 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 152,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 13,11 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12,38 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
