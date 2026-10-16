Wharf Holdings Aktie
WKN: 861691 / ISIN: HK0004000045
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16.10.2026 06:00:17
Canary Wharf developer George Iacobescu overseeing new London skyscraper
‘The man who built Canary Wharf’ working with insurer AmTrust on plans for a 70-storey City office towerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Aktien in diesem Artikel
|The Wharf (Holdings) Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
|4,31
|-13,97%
|Wharf Holdings Ltd.
|2,18
|1,87%
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