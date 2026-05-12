Wharf Holdings Aktie
WKN: 861691 / ISIN: HK0004000045
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12.05.2026 10:46:48
Canary Wharf returns to profit as office values recover
Owner of London district makes first profit since the pandemic as workers return and investment in estate begins to bear fruitWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Aktien in diesem Artikel
|The Wharf (Holdings) Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
|7,50
|12,78%
|Wharf Holdings Ltd.
|2,96
|-1,99%
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